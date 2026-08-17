«Это разрыв»: Пригожин назвал артистов, с которыми Канье мог бы записать фит в России

Американский рэпер Канье Уэст может удивить публику на предстоящих концертах в Санкт-Петербурге. По словам продюсера Иосифа Пригожина, артисту стоит обратить внимание на наследие Юрия Шатунова и «Ласкового мая». Об этом он заявил в беседе с Life.ru.

«Канье Уэст, по приезде в Петербург, может сделать фит с кем угодно из наших артистов. Он может даже сделать голограмму Юры Шатунова, и это будет просто разрыв. «И снова седая ночь» — это был бы невероятный разрыв, прямо круто. Если бы я был его менеджером, я бы ему посоветовал сделать голограмму Шатунова, взять за основу то, что сделали «Ласковый май», и засадить между глаз всем», — сказал Пригожин.

Продюсер также отметил, что Уэст мог бы исполнить каверы с российскими звёздами, перечислив Валерию, Филиппа Киркорова, Егора Крида и Клаву Коку. При этом Пригожин подчеркнул, что Уэст вряд ли нуждается в российских коллегах для мирового успеха. Сотрудничество, по его мнению, может быть интересно только для внутреннего рынка.

«Если договариваться с ним о чём-то, то это только для внутреннего рынка. Это никак не поможет нашему человеку стать мировой звездой, особенно в сегодняшних условиях», — пояснил он.

Среди близких по духу к Уэсту российских артистов Пригожин назвал Тимати, Басту и Егора Крида.

«Это пацаны, которые умеют работать с аудиторией, зарабатывать деньги и выстраивать бизнес-модели», — резюмировал продюсер.

Напомним, американский рэпер Канье Уэст планирует дать сразу два концерта в Петербурге. Сообщается, что организаторы рассчитывают собрать до 160 тысяч зрителей за оба вечера. Контракт с Уэстом уже подписан, деньги переведены. Однако официального объявления от рэпера, агентства или стадиона пока нет. В афише «Газпром Арены» эти даты всё ещё свободны.