Билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге обойдутся от 9 до 160 тысяч рублей

Стали известны цены на концерт легендарного американского рэпера Канье Уэста, который состоится на «Газпром Арене» в Петербурге. Организаторы установили широкий диапазон стоимости билетов — от 9 до 160 тысяч рублей.

Самые доступные места — на верхних ярусах стадиона. Там билеты стоят от 9 до 15 тысяч рублей. Попасть на танцпол, где будет установлена сцена-шар, можно за 25 тысяч рублей. При этом на некоторых секторах билеты уже распроданы.

Дороже всего обойдутся VIP-ложи — их стоимость достигает 160 тысяч рублей. По данным организаторов, большая часть мест в этой зоне уже выкуплена, в наличии осталось чуть больше 20 билетов.

Рэпер впервые выступит в России с масштабным шоу на стадионе. Ожидается, что интерес к мероприятию будет высоким, и билеты могут разойтись полностью задолго до даты концерта.

Напомним, американский рэпер Канье Уэст планирует дать сразу два концерта в Петербурге. Сообщается, что организаторы рассчитывают собрать до 160 тысяч зрителей за оба вечера. Контракт с Уэстом уже подписан, деньги переведены. Однако официального объявления от рэпера, агентства или стадиона пока нет. В афише «Газпром Арены» эти даты всё ещё свободны.