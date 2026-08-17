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Регион
17 августа, 11:26
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Билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге обойдутся от 9 до 160 тысяч рублей

Обложка © Telegram / SAY: Exclusive Insider

Обложка © Telegram / SAY: Exclusive Insider

Стали известны цены на концерт легендарного американского рэпера Канье Уэста, который состоится на «Газпром Арене» в Петербурге. Организаторы установили широкий диапазон стоимости билетов — от 9 до 160 тысяч рублей.

Самые доступные места — на верхних ярусах стадиона. Там билеты стоят от 9 до 15 тысяч рублей. Попасть на танцпол, где будет установлена сцена-шар, можно за 25 тысяч рублей. При этом на некоторых секторах билеты уже распроданы.

Дороже всего обойдутся VIP-ложи — их стоимость достигает 160 тысяч рублей. По данным организаторов, большая часть мест в этой зоне уже выкуплена, в наличии осталось чуть больше 20 билетов.

Рэпер впервые выступит в России с масштабным шоу на стадионе. Ожидается, что интерес к мероприятию будет высоким, и билеты могут разойтись полностью задолго до даты концерта.

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Напомним, американский рэпер Канье Уэст планирует дать сразу два концерта в Петербурге. Сообщается, что организаторы рассчитывают собрать до 160 тысяч зрителей за оба вечера. Контракт с Уэстом уже подписан, деньги переведены. Однако официального объявления от рэпера, агентства или стадиона пока нет. В афише «Газпром Арены» эти даты всё ещё свободны.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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