Без света и без концерта: Блэкаут в Казахстане оставил фанатов Канье Уэста ни с чем
Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли на 15 августа
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Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли с 14 на 15 августа. По данным телеграм-канала Mash, организаторы приняли решение из-за погодных условий и масштабного отключения электричества в городе.
Концерт Канье Уэста перенесли на 15 августа. Видео © Telegram/ Mash
Одной из причин стала конструкция шоу. Организаторы опасаются, что из-за непогоды купол сцены окажется скользким и рэпер может упасть во время выступления или повиснуть на страховке.
Изначально артист должен был выйти на сцену Центрального стадиона вечером 14 августа. Однако площадка находится в Бостандыкском районе, который также затронул блэкаут. Всего без электричества остались четыре района Алма-Аты. Объём отключённой нагрузки составил около 300 МВт.
Специалисты занимаются восстановлением сетей. Само выступление решено провести на следующий день — 15 августа.
Ещё до решения о переносе Life.ru писал, что концерт Канье Уэста оказался под угрозой срыва из-за масштабного блэкаута. Электричество пропало в том числе рядом с Центральным стадионом, где должно было состояться шоу.
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