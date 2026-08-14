Концерт Канье Уэста в Алма-Ате под угрозой срыва из-за блэкаута

В Казахстане нескольких районах Алма-Аты пропало электричество 14 августа, сообщает Tengri News. В результате под угрозой оказался концерт американского рэпера Канье Уэста, который должен начаться в 21:00 по местному времени (19:00 мск).

Без света остались дома в Бостандыкском, Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах. Сообщается, что подача энергии прекратилась и возле стадиона «Центральный», где сегодня должно пройти выступление музыканта.

Жители города столкнулись с бытовыми трудностями. У многих разрядились телефоны, один из горожан едва не оказался заблокированным в лифте. В соцсетях люди активно обсуждают причины случившегося.

Часть горожан предполагает, что к отключению привела подготовка к масштабному шоу. По их мнению, мощное сценическое оборудование могло спровоцировать сбой в сетях.

Согласно информации АО «Алатау Жарық Компаниясы», 14 августа в 14:38 по местному времени (12:38 мск) из-за аварийного отключения высоковольтных линий 500 кВ (Л-5400, Л-5300, Л-5320), находящихся на балансе АО KEGOC, произошло срабатывание противоаварийной автоматики. Суммарный объём отключённой мощности составил 300 МВт.

Планов по отмене мероприятия пока нет. Однако некоторые зрители переживают, что из-за сложившейся ситуации не смогут попасть на площадку.

Ранее россияне разнесли концерт Канье Уэста в Стамбуле за давки, драки и вялое пение. При этом рэпер установил мировой рекорд, собрав самый посещаемый стадионный концерт в истории. Выступление посетили 118 тысяч зрителей.