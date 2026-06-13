Кинутые на деньги и звук-«каша»: Россиянам пришлось смотреть на Канье Уэста через проходную стадиона

Российские фанаты раскритиковали концерт Канье Уэста в Грузии. Вместо песен звучали громкие басы, а те, кто не попал на шоу из-за обмана с билетами, смотрели концерт издалека — через проход на пропускном пункте стадиона. Об этом пишет SHOT.

По словам фанатов, насладиться хитами не удалось из-за плохого звука. Те, кто стоял в танцполе, слышали вместо песен сплошные басы и отчаянно пытались разобрать слова. Некоторые вообще не смогли попасть на концерт — их обманули сервисы по продаже билетов: деньги списали, а билеты не прислали. Им пришлось смотреть шоу через открытое пространство на пропускном пункте «Динамо Арены».

Также были и те, кто оторвался по полной. Одни танцевали на трибунах, другие заселились в отель с Канье и даже пожали ему руку.

Концерт прошёл на стадионе в Тбилиси. Собралось больше 70 тысяч зрителей. Билеты раскупили за 8 часов. Специально для выступления смонтировали вращающуюся сцену в форме Земли. Канье исполнил треки из нового альбома Bully и старые хиты. Российские фанаты покупали билеты в сектор ORBIT — это танцпол и места ближе всего к сцене. Один такой стоил около 13 тысяч рублей. Всего за этот концерт американский рэпер заработал примерно 500 миллионов рублей.

Раньше фанаты Макса Коржа устроили шумные гуляния в центре Стамбула и взбесили местных жителей. Накануне концерта тысячи поклонников из стран СНГ заполнили туристические районы — жгут файеры, запускают фейерверки, хором поют песни и выкладывают всё в соцсети. Горожане возмущены и требуют от приезжих «валить к себе на родину». Конфликты переходили и в агрессивную фазу.