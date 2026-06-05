Фанаты Макса Коржа устроили дебош на улицах Стамбула

Фанаты Макса Коржа устроили шумные гуляния в центре Стамбула, взбесив местных жителей. Накануне выступления тысячи поклонников из стран СНГ заполонили туристические районы, жгут файеры, запускают фейерверки и хором распевают песни, выкладывая происходящее в соцсети, пишет «База».

Фанаты Макса Коржа устроили дебош в Стамбуле. Видео © Telegram /Baza

Горожанам такие праздники поперёк горла. Они требуют от приезжих «валить к себе на родину». Конфликты уже перешли в агрессивную фазу: одной из фанаток обожгли лицо фаером, а нападавший затем угрожал компании разбитой бутылкой. Неделей ранее Стамбул уже пережил нашествие поклонников Канье Уэста и празднование Курбан-байрама, так что местные окончательно устали от бесконечного потока туристов.

Тем временем более тысячи россиян столкнулись с проблемами при покупке билетов на Коржа. После старта продаж десятки тысяч человек часами стояли в электронной очереди, а некоторые и вовсе лишились денег — оплата прошла, а бронирование так и не оформили.

Ранее сообщалось, что поездка на концерт Макса Коржа в Бухарест обернулась для десятков российских слушателей финансовыми потерями и ночёвкой на улице. Всему виной жадные хозяева квартир, которые через сервисы бронирования просто кидали приезжих. Само выступление на стадионе собрало 40 тысяч зрителей. На трибунах смешались русские, молдаване, румыны и украинцы. Последние вели себя вызывающе: скандировали лозунги и пытались пронести флаги.