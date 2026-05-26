40 тысяч человек, давка и пропавшая бронь: Выступление Макса Коржа в Бухаресте обернулось кошмаром для россиян

Поездка на концерт Макса Коржа в румынскую столицу обернулась для десятков российских слушателей финансовыми потерями и ночёвкой на улице. По информации Mash, виноваты в этом оказались сервисы бронирования, а точнее — жадные хозяева квартир.

Само выступление в Бухаресте собрало 40 тысяч зрителей. На трибунах смешались русские, молдаване, румыны и жители Незалежной — последние вели себя вызывающе: скандировали лозунги и пытались пронести на стадион свои флаги, но охрана оперативно изымала любую политическую символику, чтобы не допустить драк.

Принятые меры безопасности не позволили избежать массовых травм среди поклонников артиста. Во время агрессивного слэма с пиротехникой вспыхнул сценический реквизит. Это вызвало панику: толпа ломанулась к выходам, началась давка. Пятнадцати фанатам потребовалась медицинская помощь — у всех диагностировали предобморочное состояние, множественные ссадины и рваные раны ног.

Но главный кошмар ждал поклонников после шоу. Более 60 граждан России, заранее оплативших квартиры через Airbnb и Booking, обнаружили, что их брони исчезли. За пару дней до заезда хозяева переставали выходить на связь и отменяли заказы. В уведомлениях система писала про «технический сбой» или «ошибку календаря». Однако почти сразу те же квартиры всплывали в поиске — но уже в два раза дороже.

В самой паршивой ситуации оказались те, кто прилетел без плана Б: цепочки аренды рушились одна за другой. Некоторые пытались звонить в техподдержку и европейские бюро по защите прав потребителей, но нашим соотечественникам никто не помогал. Часть людей так и смогли добиться возврата денег — они продолжают бороться за свои средства до сих пор.

Напомним, что на днях в румынской столице произошла стычка на почве музыкальных пристрастий: приехавшие на концерт украинские слушатели Макса Коржа подрались с местными байкерами. Один из участников разборок попал на больничную койку.