В Бухаресте украинские фанаты Макса Коржа подрались с румынскими байкерами

Полиция Румынии сообщила, что в ночь на пятницу в Бухаресте произошла стычка между украинскими поклонниками Макса Коржа, приехавшими на концерт, и местными байкерами. По данным правоохранителей, конфликт, в котором участвовали как иностранцы (от 17 до 51 года), так и румынские байкеры (от 33 до 52 лет), был оперативно пресечён.

Полиция сообщила, что в драке участвовали украинцы, прибывшие в Румынию на концерт Макса Коржа. Один из участников, 51-летний иностранец, был госпитализирован после инцидента. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.

Ожидается, что на предстоящий в субботу концерт Коржа в Бухаресте прибудет около 40 тысяч зрителей из Беларуси, Молдовы, Польши и Украины. В связи с этим румынские власти приняли усиленные меры безопасности у Национальной арены, включая проверки транспорта и посетителей на предмет опасных предметов.

