Тысячи фанатов Макса Коржа не получили билеты на концерт в Стамбуле после оплаты

Более тысячи россиян столкнулись с проблемами при покупке билетов на концерт Макса Коржа в Стамбуле. Деньги списывались, но сами билеты покупатели так и не получили. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Продажи стартовали с ажиотажем: десятки тысяч человек стояли в электронной очереди, а цены начинались от 6000 рублей. Однако после оплаты — как с карт, так и через криптовалюту — у части пользователей бронь не подтверждалась. При этом те же места позже снова появлялись в продаже, но уже дороже.

Пострадавшие жалуются, что деньги «зависли» или были списаны без возврата. Некоторые пытались купить билеты по нескольку раз, но ситуация не менялась. Фанаты уже создали чаты и требуют от организаторов объяснений и возвратов, однако техподдержка не справляется с потоком обращений.

Ситуацией воспользовались мошенники: в чатах появились перекупы, предлагающие билеты с рук. Организаторы предупреждают, что такие покупки рискованны — проверить подлинность можно только на входе.

Это не первый раз, когда фанаты Коржа сталкиваются с подобными ситуациями. Так, в конце прошлого года на артиста подали коллективный иск на сумму 20 млн рублей. Около 300 россиян, купивших туры с билетами на выступление, так и не получили возврат средств спустя четыре месяца после отмены мероприятия.