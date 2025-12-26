Фанаты Макса Коржа готовят коллективный иск на 20 млн из-за сорванного концерта в Алма-Ате

Организаторам сорванного концерта Макса Коржа в Алма-Ате грозит коллективный иск от российских поклонников на сумму 20 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, около 300 россиян, купивших туры с билетами на выступление, так и не получили возврат средств спустя четыре месяца после отмены мероприятия.

Концерт на Центральном стадионе Алма-Аты должен был пройти 6 сентября, но был отменён за несколько часов до начала из-за того, что стадион потребовался для матча футбольного клуба «Кайрат» в Лиге Чемпионов. Для россиян были организованы специальные туры стоимостью около 50 тысяч рублей, включавшие дорогу, проживание и билет. Всего организаторы продали около 35 тысяч билетов.

До сих пор деньги за отменённое мероприятие не возвращены. Как отмечается, ни организаторы, ни сам певец публично ситуацию не комментируют, что вынудило пострадавших фанатов объединиться для подготовки коллективного судебного иска.

Ранее сообщалось, что организаторы концертов в Казахстане решили не требовать возврата 5,4 миллиона рублей, выплаченных авансом певцу Мистеру Кредо за несостоявшиеся выступления. Несмотря на сорванные концерты, они надеются, что артист в будущем отработает полученные средства. Компания Suarg Astana, безуспешно пытавшаяся связаться с певцом в течение года, готова оплатить его перелёт и проживание, если он согласится выступить.