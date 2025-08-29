Концерт Макса Коржа в Казахстане отменили после выхода Кайрата в ЛЧ
Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, который должен был пройти 6 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алма-Аты, отменён. Официальной причиной называется отсутствие необходимых документов со стороны представителей артиста. Об этом сообщили в городской дирекции спортивных сооружений.
«Ранее анонсированный концерт артиста, выступающего под псевдонимом Макс Корж 6 сентября 2025 года на территории Центрального стадиона, не состоится», — говорится в сообщении.
Также в дирекции отметили, что регулярные концерты оказывают нагрузку на газон стадиона, который необходимо сохранить для проведения футбольных матчей.
Напомним, во вторник футбольный клуб «Кайрат» победил дома шотландский «Селтик» в серии пенальти и впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам жеребьёвки станет известно, что в гости к «Кайрату» приедет сам мадридский «Реал».