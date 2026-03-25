25 марта, 10:30

Пугачёва вынуждена ходить с тростью из-за проблем после омолаживающих процедур

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва вынуждена передвигаться с тростью из-за проблем со здоровьем. Об этом журналистам сообщили очевидцы и друзья артистки. По словам близких, на Кипре здоровье 76-летней примадонны дало сбой — в отличие от Израиля, где она наблюдалась в клинике знакомого.

«Пугачёву не узнать! Исхудала и передвигается теперь только с палочкой», — приводит KP.Ru слова русскоязычных соседей певицы.

Источники предполагают, что обострение проблем с сосудами и артроз могло быть связано с омолаживающими процедурами, включая возможную пластику, которую артистке противопоказано делать из-за больного сердца. На свежих снимках звезды заметны характерные изменения внешности — заострившиеся скулы и натянутая кожа.

Спасают активы: Пугачёва и Галкин* переписали подмосковный замок на 12-летних наследников

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва, вероятно, задумалась о переезде с Кипра в Болгарию. Решение артистки связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке — её дом находится рядом с британской авиабазой Акротири, которая время от времени попадает под удары со стороны Ирана.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
