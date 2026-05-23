В Бухаресте к концерту Макса Коржа развернули охрану, достойную саммита НАТО

Власти Румынии ввели усиленные меры безопасности в Бухаресте из-за концерта белорусского исполнителя Макс Корж. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

Выступление артиста запланировано на субботу на Национальной арене. По данным организаторов, на концерт могут приехать около 40 тысяч зрителей из разных стран, включая Белоруссию, Молдавию, Польшу и Украину. Сообщается, что вокруг стадиона усилен контроль: проводится досмотр людей и транспорта, включая проверку на наличие пиротехники и других запрещённых предметов.

По данным телеканала, уровень мер безопасности сравнивается с подготовкой к крупным международным мероприятиям, включая саммит НАТО. Для обеспечения порядка задействованы около 10 тысяч сотрудников жандармерии, полиции и спецслужб, в том числе в гражданской одежде.

Также власти попросили футбольную лигу перенести матчи, чтобы избежать возможных столкновений болельщиков и посетителей концерта. В итоге несколько спортивных встреч были перенесены на другие даты.

Напомним, что в Бухаресте украинские фанаты Макса Коржа подрались с румынскими байкерами. В драке участвовали украинцы, прибывшие в Румынию на концерт. Один из участников, 51-летний иностранец, был госпитализирован после инцидента.