С фонариками в кромешной тьме: Появилось видео из метро Алма-Аты, которую накрыл блэкаут

Во время массового блэкаута в Алма-Ате пассажирам метро пришлось пешком добираться до ближайшей станции по тёмному тоннелю. На кадрах люди идут вдоль путей, подсвечивая себе дорогу фонариками на телефонах.

Из-за потери внешнего электроснабжения движение поездов временно остановили. В метрополитене сообщили, что людей выводили как со станций, так и из составов, а освещение и вентиляцию переключили на резервные аккумуляторы.

Блэкаут затронул и популярную канатную дорогу Медеу — Шымбулак. Люди оказались заперты в кабинках и смогли спуститься только примерно через полтора часа.

В Минэнерго Казахстана объяснили, что сбою предшествовал резкий перепад перетока электроэнергии со стороны объединённой энергосистемы Центральной Азии. После наброса мощности сработала противоаварийная автоматика, которая временно отключила часть потребителей в нескольких регионах страны.

Отключение сказалось и на наземной инфраструктуре Алма-Аты: перестали работать некоторые светофоры, возникли перебои со связью и пробки. Энергетики приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения.

Масштабный сбой затронул не только Казахстан: перебои с электричеством произошли и в ряде регионов Узбекистана. В Минэнерго Казахстана объяснили аварию резким изменением перетока электроэнергии, после которого сработала противоаварийная автоматика, а объём ограничений достиг примерно 2810 МВт. Позднее оператор KEGOC полностью восстановил подачу электроэнергии, после чего региональные компании начали поэтапно подключать оставшихся потребителей.