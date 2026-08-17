Концерт Канье Уэста в России 2026: билеты, цены, даты и где купить

Канье Уэст выступит в России 10 и 11 октября 2026 года. Где купить билеты на Ye в Петербурге, сколько они стоят, что известно о программе и концерте в Москве.

Канье Уэст, также известный как Ye, даст два концерта в России осенью 2026 года. Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Продажа билетов уже стартовала: цены начинались от 9 тысяч рублей, а VIP-ложи стоили до 160 тысяч. Рассказываем, где официально купить билеты на Канье Уэста, какие места ещё могут оставаться в продаже, что рэпер исполнит в Петербурге и ждать ли отдельного концерта Ye в Москве.

Когда и где пройдут концерты Канье Уэста в России в 2026 году

Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге два вечера подряд — 10 и 11 октября 2026 года. Оба концерта заявлены на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.

Это уже не очередной слух о возможном приезде рэпера: даты размещены на официальном сайте российских концертов Ye, откуда можно перейти к покупке билетов на каждое выступление через билетного оператора Intickets. Организатором выступает Say Agency.

Концерт Канье Уэста 10 октября

Первое шоу Ye в Петербурге состоится в субботу, 10 октября 2026 года, на «Газпром Арене».

Для этого дня открыта отдельная продажа билетов. Поэтому при покупке нужно внимательно проверять дату: билет на выступление 10 октября не действует на второй концерт.

Концерт Канье Уэста 11 октября

Второй концерт запланирован на воскресенье, 11 октября 2026 года, на той же площадке.

На официальном сайте организаторов 10 и 11 октября представлены как два самостоятельных мероприятия с отдельными билетами.

Сколько стоят билеты на Канье Уэста в Петербурге

Стоимость билетов зависит от сектора и категории места. На старте продаж цены находились в диапазоне от 9 тысяч до 160 тысяч рублей.

Сколько стоит билет на трибуну

Места на трибунах продавались примерно от 9 до 50 тысяч рублей.

Самые дешёвые билеты оказались и самыми востребованными: места за 9 тысяч рублей начали исчезать из продажи практически сразу после старта.

Сколько стоит танцпол

Билет на танцпол на старте продаж стоил 25 тысяч рублей.

Эта категория также пользовалась большим спросом и была практически разобрана вскоре после открытия продаж.

Сколько стоят VIP-билеты

Самой дорогой категорией были VIP-ложи стоимостью 160 тысяч рублей.

Любопытно, что дорогие места оставались доступными дольше части бюджетных категорий: сначала поклонники разобрали наиболее дешёвые билеты и танцпол.

Цены и наличие мест могут меняться по мере продаж, поэтому актуальную стоимость необходимо проверять непосредственно перед покупкой.

Где купить билеты на концерт Канье Уэста

Официальный сайт концертов — yerussia2026.ru. На нём размещены две даты — 10 и 11 октября — и отдельные кнопки перехода к билетам через Intickets. На сайте также указаны Say Agency и «Газпром Арена».

Чтобы снизить риск покупки поддельного билета, лучше:

переходить к продаже с официального сайта концерта;

проверять дату — 10 или 11 октября;

сверять сектор и категорию места;

не оплачивать билет переводом частному лицу;

осторожно относиться к предложениям «дешевле номинала» после того, как официальные категории уже закончились.

Особенно это актуально на фоне быстрого первоначального ажиотажа вокруг концертов.

Остались ли билеты на Канье Уэста и какие места уже раскупили

Спрос оказался очень высоким. По данным Life.ru, практически все доступные на тот момент билеты разобрали примерно за час после объявления концертов.

Быстрее всего уходили наиболее доступные категории. Билеты стоимостью 9 тысяч рублей исчезли из продажи в первые минуты, высокий спрос был и на танцпол.

При этом ситуация с билетами может меняться: организатор или билетный оператор могут возвращать в продажу неоплаченные брони, отдельные сектора или дополнительные категории.

Поэтому даже если нужного места сейчас нет, окончательно считать концерт полностью распроданным стоит только после соответствующего сообщения организаторов.

Как не купить поддельный билет на Канье Уэста

Чем меньше официальных билетов остаётся в продаже, тем выше риск столкнуться с перекупщиками и мошенниками.

Главное правило — не покупать электронный билет по фотографии или скриншоту у незнакомого человека. Один и тот же QR-код могут отправить сразу нескольким покупателям, а пройти на концерт сможет тот, чей билет отсканируют первым.

Не стоит доверять и предложениям с формулировками «знакомый работает у организатора», «остался последний билет» или «продам ниже номинала, потому что срочно нужны деньги», если продавец предлагает перевести деньги напрямую на карту.

Самый безопасный вариант — официальный сайт концертов Ye и билетный оператор, на которого ведёт официальный ресурс.

Во сколько начнётся концерт Канье Уэста

На момент обновления материала точное время начала концертов 10 и 11 октября официально не опубликовано.

Организаторы также пока не разместили подробное расписание: когда откроется вход на стадион, будет ли разогрев и во сколько непосредственно на сцену выйдет Ye.

Life.ru обновит этот раздел после появления официального тайминга.

Поклонникам при этом лучше учитывать формат мероприятия: для концертов на крупных стадионах вход зрителей обычно начинается значительно раньше основного шоу, а перед началом возле арены и в метро возможны очереди.

Что Канье Уэст исполнит в Санкт-Петербурге

Официального сет-листа петербургских концертов пока нет. Однако представить возможную программу позволяют другие стадионные выступления Ye в рамках его концертного тура 2026 года.

Например, на концерте в Стамбуле 30 мая рэпер исполнял материал разных периодов своей карьеры — от ранних хитов до новых композиций.

Какие песни могут войти в сет-лист

В стамбульский сет-лист Ye входили:

Stronger

Runaway

Flashing Lights

Heartless

Power

Bound 2

Ghost Town

All of the Lights

Can’t Tell Me Nothing

Black Skinhead

Father Stretch My Hands, Pt. 1

Praise God

CARNIVAL

Jesus Walks

Through the Wire

Touch the Sky

Также Ye исполнял более новый материал, включая KING, FATHER, BULLY и другие композиции.

Это не официальный сет-лист Петербурга: программа отдельных концертов может меняться. Но с учётом структуры тура можно ожидать, что российское шоу также будет построено на сочетании главных хитов Ye и нового материала.

Кто выступит вместе с Канье Уэстом

Полный состав гостей петербургских шоу пока не объявлен.

Ранее Life.ru сообщал, что вместе с Ye ожидается приезд музыканта и музыкального директора Андре Траутмана. Он уже появлялся вместе с рэпером на концертах тура 2026 года — в том числе во время стадионного выступления в Стамбуле.

При этом возможные специальные гости именно концертов 10 и 11 октября официально пока не названы.

Как будет выглядеть концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»

«Газпром Арена» — крупнейшая площадка Петербурга. Официальный сайт стадиона указывает максимальную вместимость 68 тысяч мест.

Но концертная вместимость может отличаться от спортивной: часть трибун иногда закрывается сценой и техническими конструкциями, зато зрители размещаются на поле.

Точное число билетов, которое планируется продать на каждое шоу Ye, организаторы пока не раскрывали. Поэтому корректнее говорить о десятках тысяч зрителей на каждом концерте, а не называть итоговую посещаемость заранее.

Будет ли концерт Канье Уэста в Москве в 2026 году

На данный момент официально подтверждены только два российских концерта — 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. На официальном сайте Ye Russia московской даты сейчас нет.

При этом слухи о концерте Канье Уэста в Москве появляются не впервые.

Ещё в 2024 году после приезда рэпера в столицу обсуждалось возможное выступление в «Лужниках», однако площадка тогда сообщала, что такого мероприятия в её расписании нет. Сам визит Ye оказался частным.

Позже появлялись и другие сообщения о возможных московских концертах, но до официального анонса они не доходили.

Поэтому пока покупать «билеты на Канье Уэста в Москве 2026» на сторонних сайтах не стоит: подтверждённой московской даты сейчас нет.

Если концерт Ye в Москве будет официально объявлен, Life.ru добавит информацию в этот материал.

Почему концерт Канье Уэста в России теперь считается официально подтверждённым

История с российскими выступлениями Канье Уэста несколько лет состояла преимущественно из слухов.

В 2024 году рэпер действительно приезжал в Москву, но концерт тогда не проводился. Концертное агентство T.C.I. сообщало РИА Новости, что визит был частным и выступления не обсуждались.

Позднее возникали новые предполагаемые даты выступлений.

Ситуация в августе 2026 года принципиально другая: теперь существуют официальный сайт мероприятия, две конкретные даты, площадка, организатор и официальная продажа билетов через билетного оператора.

Именно поэтому концерты 10 и 11 октября можно считать официально анонсированными.

Когда Канье Уэст последний раз был в России

До предстоящих концертов Канье Уэст приезжал в Россию летом 2024 года.

Рэпер прилетел в Москву в конце июня. По сообщениям СМИ, целью поездки был день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского, с которым Ye сотрудничал.

Визит вызвал огромный ажиотаж, а в Сети сразу появились слухи о возможном концерте в «Лужниках». Однако выступления не состоялось.

Таким образом, концерты 10 и 11 октября 2026 года должны стать первым масштабным стадионным шоу Ye в России.

Как добраться до «Газпром Арены» на концерт Канье Уэста

Оба концерта пройдут на «Газпром Арене» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Адрес «Газпром Арены»

Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1.

Стадион расположен в западной части Крестовского острова.

Ближайшее метро

Ближайшая станция метро — «Зенит».

От неё до стадиона можно дойти пешком. В дни крупных мероприятий пассажиропоток на станции и соседних транспортных узлах резко увеличивается.

Когда лучше приезжать на стадион

Точное время открытия входов на концерты Ye пока не опубликовано.

Однако приезжать к «Газпром Арене» впритык к предполагаемому началу шоу не стоит. Десяткам тысяч зрителей необходимо пройти контроль безопасности и проверку билетов.

Кроме того, организаторы могут вводить временные изменения в транспортную схему вокруг Крестовского острова.

Ближе к 10–11 октября стоит дополнительно проверить рекомендации организаторов и городских транспортных служб.

Концерт Канье Уэста в Петербурге — 2026: главное

Артист: Канье Уэст / Ye.

Канье Уэст / Ye. Город: Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург. Даты: 10 и 11 октября 2026 года.

10 и 11 октября 2026 года. Площадка: «Газпром Арена».

«Газпром Арена». Адрес: Футбольная аллея, 1.

Футбольная аллея, 1. Организатор: Say Agency.

Say Agency. Официальный сайт: yerussia2026.ru.

yerussia2026.ru. Билетный оператор: Intickets.

Intickets. Билеты на старте продаж: от 9 000 рублей.

от 9 000 рублей. Трибуны: 9 000–50 000 рублей.

9 000–50 000 рублей. Танцпол: 25 000 рублей.

25 000 рублей. VIP-ложи: до 160 000 рублей.

до 160 000 рублей. Время начала: пока не объявлено.

пока не объявлено. Возрастное ограничение: необходимо уточнять в информации организатора перед покупкой.

необходимо уточнять в информации организатора перед покупкой. Сет-лист: пока не опубликован.

пока не опубликован. Концерт в Москве: на данный момент не анонсирован.

Частые вопросы о концертах Канье Уэста в России

Канье Уэст точно приедет в Россию?

Концерты официально анонсированы на 10 и 11 октября 2026 года. Работает официальный сайт мероприятия, открыта продажа билетов, а площадкой указана «Газпром Арена».

Когда концерт Канье Уэста в России в 2026 году?

Два концерта Ye запланированы на 10 и 11 октября 2026 года.

Где пройдёт концерт Канье Уэста?

Оба выступления заявлены на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Сколько концертов Канье Уэст даст в Петербурге?

На данный момент объявлено два концерта — 10 и 11 октября.

Сколько стоят билеты на Канье Уэста?

На старте продаж самые дешёвые билеты стоили 9 тысяч рублей. Танцпол — 25 тысяч, места на трибунах — до 50 тысяч, VIP-ложи — до 160 тысяч рублей.

Где официально купить билеты на Канье Уэста?

Официальный сайт российских концертов — yerussia2026.ru. С него можно перейти к продаже билетов на обе даты через Intickets.

Остались ли билеты на Канье Уэста?

Первоначально билеты раскупались очень быстро: практически весь доступный объём был разобран примерно за час, а наиболее дешёвые категории закончились одними из первых. Актуальные остатки необходимо проверять у официального билетного оператора.

Можно ли вернуть билет на концерт Канье Уэста?

Условия возврата необходимо проверять у официального билетного оператора и в публичной оферте, действующей для конкретного билета. Ссылка на публичную оферту размещена на официальном сайте концерта.

Во сколько начинается концерт?

Точное время начала выступлений 10 и 11 октября пока не объявлено.

Будет ли Канье Уэст выступать в Москве?

Сейчас официально подтверждены только концерты в Санкт-Петербурге. Московская дата на официальном сайте не заявлена.

Что исполнит Канье Уэст в Петербурге?

Официального сет-листа ещё нет. На других концертах тура 2026 года Ye исполнял Stronger, Runaway, Heartless, Power, Bound 2, Flashing Lights, Can’t Tell Me Nothing, CARNIVAL и другие хиты.

Как сейчас правильно называть Канье Уэста — Kanye West или Ye?

Артист официально использует имя Ye, однако имя Kanye West / Канье Уэст остаётся самым узнаваемым и широко используется в СМИ и поисковых запросах. Поэтому в материале используются оба варианта.