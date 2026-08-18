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18 августа, 12:31

Вышел проморолик концертов Канье Уэста в Петербурге с Гагариным и русскими асами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге опубликовали новый проморолик к выступлениям рэпера, которые намечены на 10 и 11 октября. В видео объединили кадры с концертов Уэста, виды Северной столицы и архивную хронику полёта Юрия Гагарина.

Вышел промо-ролик к концертам Канье Уэста. Видео © Telegram / SAY: Exclusive Insider

Также в промо попали кадры с русскими асами за штурвалами самолётов. Продажа билетов уже началась. Самые доступные места стоят от 9 тысяч рублей, проход на танцпол — 25 тысяч. Цена билетов в VIP-зону достигает 160 тысяч рублей.

В 41 раз вырос спрос на билеты в Петербург в дни концертов Канье Уэста
В 41 раз вырос спрос на билеты в Петербург в дни концертов Канье Уэста

Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. После нескольких лет слухов концерты наконец подтвердили площадка и команда артиста, а 17 августа открылась продажа билетов. Уже через час почти всё раскупили, после чего активизировались перекупщики и мошенники.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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