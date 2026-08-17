«Корпоративная скидка» на Канье Уэста: Мошенники заманивают фанатов дешёвыми билетами

На фоне ажиотажа вокруг концерта Канье Уэста в Петербурге активизировались мошенники. По данным Baza, они предлагают билеты якобы по корпоративной скидке и просят переводить деньги напрямую.

Стоимость таких «проходок» примерно на треть ниже официальной. Например, за четыре билета общей стоимостью 105 тысяч рублей продавцы в сомнительных чатах просят около 70 тысяч. После перевода денег покупатель рискует остаться без билетов и без возможности вернуть средства.

К слову, билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге продавались по цене от 9 до 160 тысяч рублей. Самые доступные варианты исчезли в первые минуты, а почти весь оставшийся пул раскупили примерно за час. Быстрее всего разошлись билеты за 9 тысяч рублей и места на танцполе со сценой-шаром.