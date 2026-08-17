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Регион
17 августа, 13:38

«Корпоративная скидка» на Канье Уэста: Мошенники заманивают фанатов дешёвыми билетами

Мошенники начали продавать фальшивые билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге

Канье Уэстж. Обложка © ТАСС / imago images / MediaPunch

Канье Уэстж. Обложка © ТАСС / imago images / MediaPunch

На фоне ажиотажа вокруг концерта Канье Уэста в Петербурге активизировались мошенники. По данным Baza, они предлагают билеты якобы по корпоративной скидке и просят переводить деньги напрямую.

Стоимость таких «проходок» примерно на треть ниже официальной. Например, за четыре билета общей стоимостью 105 тысяч рублей продавцы в сомнительных чатах просят около 70 тысяч. После перевода денег покупатель рискует остаться без билетов и без возможности вернуть средства.

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К слову, билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге продавались по цене от 9 до 160 тысяч рублей. Самые доступные варианты исчезли в первые минуты, а почти весь оставшийся пул раскупили примерно за час. Быстрее всего разошлись билеты за 9 тысяч рублей и места на танцполе со сценой-шаром.

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Александра Мышляева
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