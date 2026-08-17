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Регион
17 августа, 13:04

В Госдуме заявили, что Россия готова принять Канье Уэста при соблюдении двух условий

Депутат Свинцов: Концерты Канье Уэста могут запретить при финансировании ВСУ

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Концерты Канье Уэста в России не станут запрещать, если рэпер не выступал против страны и не направит заработанные деньги на поддержку ВСУ, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

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Парламентарий отметил, что Минкультуры должно располагать информацией о планах артиста. Если бы музыкант допускал негативные высказывания в адрес России и её президента, вопрос с выступлениями решался бы иначе.

«Мы самая свободная страна в мире и будем рады любым творческим людям. Если он ничего такого негативного не высказывал и доходы от этой деятельности не направит на финансирование ВСУ», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

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К слову, билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Самые дешёвые места исчезли из продажи в первые минуты, а почти все доступные билеты раскупили в течение часа.

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Борис Эльфанд
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