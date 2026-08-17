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17 августа, 12:48

«Спасибо ему большое»: В Госдуме оценили решение Канье Уэста приехать в Россию

Депутат Драпеко поблагодарила Канье Уэста за решение приехать в Россию

Обложка © ТАСС / Javier Rojas

Обложка © ТАСС / Javier Rojas

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поприветствовала решение американского рэпера Канье Уэста посетить Россию. По её словам, у музыканта в стране много поклонников, которые будут рады его приезду.

Депутат в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что особенно ценным этот шаг делает на фоне антироссийской истерии на Западе. Драпеко заявила, что артист нужен России с концертами, и поблагодарила его за смелое решение.

Концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Это будет первый визит рэпера в нашу страну с масштабным шоу на стадионе. Ожидается, что оба вечера соберут до 160 тысяч зрителей. Почти все билеты на концерт артиста раскупили за час. Цены варьировались от 9 тысяч рублей за места на верхних ярусах стадиона до 160 тысяч рублей за VIP-ложи.

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Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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