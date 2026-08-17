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17 августа, 12:31

Почти все билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге раскупили за час

Обложка © ТАСС / Ashley Landis

Обложка © ТАСС / Ashley Landis

Все доступные билеты на выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге были практически полностью раскуплены в течение часа после объявления о концерте. Цены варьировались от 9 тысяч рублей за места на верхних ярусах стадиона до 160 тысяч рублей за VIP-ложи.

Самые дорогие места, вопреки ожиданиям, продержались в продаже дольше всех — их раскупали уже после того, как закончились более доступные варианты. Билеты стоимостью 9 тысяч рублей исчезли из продажи в первые минуты. Танцпол, где будет установлена сцена-шар, также был раскуплен практически мгновенно. При этом сайт стадиона работал с перебоями из-за высокой нагрузки.

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Концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября. Это будет первый визит рэпера в Россию с масштабным шоу на стадионе. Ожидается, что оба вечера соберут до 160 тысяч зрителей.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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