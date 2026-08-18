В 41 раз вырос спрос на билеты в Петербург в дни концертов Канье Уэста

Россияне ринулись планировать поездки в Петербург в дни концертов американского рэпера Канье Уэста. По данным одного из агрегаторов, спрос на железнодорожные рейсы вырос в 41 раз, а на авиабилеты — в 16 раз.

«За понедельник заказы поездов в Санкт-Петербург на 9-11 октября выросли... Поиск отелей тоже вырос в 16 раз», — приводит данные ТАСС.

Средняя стоимость поездки на поезде в Северную столицу в эти даты составляет чуть больше 6,2 тысячи рублей, а из Москвы — 5,5 тысячи. Авиабилет обойдётся в почти 16 тысяч, а из столицы — 4,2 тысячи. Что касается проживания, то номер в отеле можно снять примерно за 3,7 тысячи за ночь.

Ранее петербуржцам уже предрекли повышение цен на аренду жилья в дни концертов Канье Уэста. По мнению аналитиков, наценка может достигать трети от стоимости.