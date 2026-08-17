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Регион
17 августа, 17:39

«Давняя мечта»: Канье Уэст может увидеться с Путиным, считают организаторы

Концертный агент Субчева заявила, что Канье Уэст мечтает увидеться с Путиным

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis

Канье Уэст испытывает большую симпатию к президенту России Владимиру Путину, а встреча с ним — это давняя мечта американского рэпера, заявила журналистам генеральный директор концертного агентства Анна Субчева. Однако, указывает она, пока сложно сказать, с кем встретится артист во время поездки в РФ.

«Давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет», — сказала она в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, 17 августа стало известно о проведении двух концертов Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге уже в октябре. Организаторы планируют собрать до 160 тысяч зрителей. Известно, что контракт с рэпером уже подписан. Представители Ye уже подтвердили, что «лайвам» в РФ быть.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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