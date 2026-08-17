«Давняя мечта»: Канье Уэст может увидеться с Путиным, считают организаторы

Канье Уэст испытывает большую симпатию к президенту России Владимиру Путину, а встреча с ним — это давняя мечта американского рэпера, заявила журналистам генеральный директор концертного агентства Анна Субчева. Однако, указывает она, пока сложно сказать, с кем встретится артист во время поездки в РФ.

«Давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет», — сказала она в беседе с РИА «Новости».