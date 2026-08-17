«Давняя мечта»: Канье Уэст может увидеться с Путиным, считают организаторы
Концертный агент Субчева заявила, что Канье Уэст мечтает увидеться с Путиным
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis
Канье Уэст испытывает большую симпатию к президенту России Владимиру Путину, а встреча с ним — это давняя мечта американского рэпера, заявила журналистам генеральный директор концертного агентства Анна Субчева. Однако, указывает она, пока сложно сказать, с кем встретится артист во время поездки в РФ.
«Давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет», — сказала она в беседе с РИА «Новости».
Напомним, 17 августа стало известно о проведении двух концертов Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге уже в октябре. Организаторы планируют собрать до 160 тысяч зрителей. Известно, что контракт с рэпером уже подписан. Представители Ye уже подтвердили, что «лайвам» в РФ быть.
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