«Я не фанат, но»: В Госдуме высказались о запрете концертов Канье Уэста в Петербурге

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против отмены концертов американского рэпера Канье Уэста, которые планируют провести в Санкт-Петербурге. По его мнению, взрослые слушатели должны сами решать, идти им на выступление артиста или нет.

Поводом стало требование главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина отменить концерты музыканта. Он назвал их проведение «плевком в наше общество». Даванков отметил, что сам не является поклонником Уэста, однако не видит смысла запрещать его выступления.

«Взрослые люди сами решат, кого им слушать. Они готовы платить за это свои деньги», — написал депутат.

По его словам, речь идёт не о вопросах безопасности или государственной важности, а о личных музыкальных предпочтениях. Даванков считает, что государству не стоит указывать гражданам, каких исполнителей им можно слушать.

«Нам точно не нужен очередной запрет, который просто лишает права решать самим», — подчеркнул он.

Депутат также иронично заметил, что отмена концертов Уэста вряд ли приведёт к тому, что его аудитория внезапно начнёт слушать SHAMAN и посещать его выступления.