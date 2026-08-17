Сначала к Гоше, потом на сцену: У Канье появился повод приехать в Россию пораньше
Канье Уэст перед концертами в Петербурге может встретиться с Гошей Рубчинским
Гоша Рубчинский и Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ЕРА, © РИА Новости / Григорий Сысоев
Канье Уэст может прибыть в Россию уже в конце сентября — ещё до двух октябрьских концертов в Санкт-Петербурге. Первым делом рэпер собирается встретиться со своим другом, известным дизайнером Гошей Рубчинским.
Параллельно команда артиста подбирает отель для проживания в Петербурге. Среди рассматриваемых вариантов — Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg и LOTTE Hotel St. Petersburg.
Источники также объяснили выбор города для концертов экономикой проекта. По их данным, аренда «Газпром Арены» оказалась заметно выгоднее московских площадок: «Лужники» или «ВТБ Арена» могли бы обойтись организаторам в несколько раз дороже.
Ранее Life.ru сообщал, что Канье Уэст даст в Петербурге два концерта — 10 и 11 октября. Продажи вызвали ажиотаж: почти весь доступный пул билетов разобрали примерно за час, а быстрее всего исчезли самые дешёвые места за девять тысяч рублей.
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