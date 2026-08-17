Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 14:08

Сначала к Гоше, потом на сцену: У Канье появился повод приехать в Россию пораньше

Канье Уэст перед концертами в Петербурге может встретиться с Гошей Рубчинским

Гоша Рубчинский и Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ЕРА, © РИА Новости / Григорий Сысоев

Гоша Рубчинский и Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ЕРА, © РИА Новости / Григорий Сысоев

Канье Уэст может прибыть в Россию уже в конце сентября — ещё до двух октябрьских концертов в Санкт-Петербурге. Первым делом рэпер собирается встретиться со своим другом, известным дизайнером Гошей Рубчинским.

Параллельно команда артиста подбирает отель для проживания в Петербурге. Среди рассматриваемых вариантов — Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg и LOTTE Hotel St. Petersburg.

Источники также объяснили выбор города для концертов экономикой проекта. По их данным, аренда «Газпром Арены» оказалась заметно выгоднее московских площадок: «Лужники» или «ВТБ Арена» могли бы обойтись организаторам в несколько раз дороже.

Не прошло и дня: Перекупы продают билеты на Канье Уэста с наценкой до 76%
Не прошло и дня: Перекупы продают билеты на Канье Уэста с наценкой до 76%

Ранее Life.ru сообщал, что Канье Уэст даст в Петербурге два концерта — 10 и 11 октября. Продажи вызвали ажиотаж: почти весь доступный пул билетов разобрали примерно за час, а быстрее всего исчезли самые дешёвые места за девять тысяч рублей.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Гоша Рубчинский
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar