Сначала к Гоше, потом на сцену: У Канье появился повод приехать в Россию пораньше

Канье Уэст может прибыть в Россию уже в конце сентября — ещё до двух октябрьских концертов в Санкт-Петербурге. Первым делом рэпер собирается встретиться со своим другом, известным дизайнером Гошей Рубчинским.

Параллельно команда артиста подбирает отель для проживания в Петербурге. Среди рассматриваемых вариантов — Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg и LOTTE Hotel St. Petersburg.

Источники также объяснили выбор города для концертов экономикой проекта. По их данным, аренда «Газпром Арены» оказалась заметно выгоднее московских площадок: «Лужники» или «ВТБ Арена» могли бы обойтись организаторам в несколько раз дороже.