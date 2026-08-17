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17 августа, 13:57

Не прошло и дня: Перекупы продают билеты на Канье Уэста с наценкой до 76%

Mash Money: Перекупщики продают билеты на Канье Уэста по 30 тысяч рублей

Обложка © ТАСС / Amy Harris

Обложка © ТАСС / Amy Harris

Перекупщики уже начали продавать билеты на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге с серьёзной наценкой. По данным Mash Money, на площадках появилось как минимум пять подобных объявлений.

Речь идёт в основном о местах в дальних секторах «Газпром Арены». Официально билеты туда стоят от 9 до 17 тысяч рублей, тогда как перекупщики просят уже 25–30 тысяч. В отдельных случаях наценка достигает 76%.

Покупателей пока не нашлось, однако интерес к предложениям высокий. Как утверждает Mash Money, меньше чем за час объявления суммарно посмотрели более тысячи раз.

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Напомним, Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Оба концерта пройдут на «Газпром Арене». После нескольких лет слухов и несостоявшихся анонсов появилось подтверждение самой площадки, а продажа билетов стартовала 17 августа. Организаторы установили широкий диапазон стоимости — от 9 до 160 тысяч рублей. Однако спустя час после анонса почти все они были раскуплены.

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Александра Вишнякова
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