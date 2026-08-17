Менеджер Канье Уэста подтвердил проведение двух концертов в Петербурге

Концертный менеджер американского рэпера Канье Уэста подтвердил информацию о предстоящих выступлениях артиста в Санкт-Петербурге. В соцсетях он опубликовал афишу с датами концертов на «Газпром Арене». Согласно афише, тот должен выйти на сцену два дня подряд — 10 и 11 октября.

Вокруг возможных концертов рэпера в России уже разгорелась дискуссия. В частности, звучали призывы отменить выступления артиста, однако вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против запрета, заявив, что слушатели сами должны решать, идти им на концерт или нет.

Канье Уэст, который официально сменил имя на Ye, считается одним из самых влиятельных артистов в современном хип-хопе. Он является обладателем 24 премий Grammy и автором альбомов The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.