Канье Уэст встряхнёт рынок аренды квартир в Петербурге: цены вырастут на 30%

Концерты американского рэпера Канье Уэста могут поднять стоимость посуточной аренды жилья в Санкт-Петербурге на 25–30%. Такой прогноз дал главный аналитик «Циан» Алексей Попов.

Сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры в городе на октябрь составляет чуть больше 5 тыс. рублей в сутки, двухкомнатной — около 8 тыс. По словам эксперта, крупные мероприятия резко увеличивают спрос на гостиницы и краткосрочную аренду, что и толкает цены вверх.

При этом подорожание может оказаться неравномерным. Октябрь считается для Петербурга низким сезоном, предложение жилья сейчас находится на высоком уровне, а спрос в 2026 году оказался слабее ожидаемого. Поэтому часть собственников, по оценке Попова, может ограничиться повышением цен на 10–15% или вообще оставить их прежними.

Сильнее всего ажиотаж, вероятно, затронет районы рядом с «Газпром Ареной». Аналитик «Этажей» Александр Иванов считает, что ставки будут расти по мере приближения концертов, а наиболее бюджетные варианты постепенно исчезнут из предложения. Сейчас же квартиру на октябрь ещё можно забронировать без повышенных расценок.

На элитной аренде выступления рэпера, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, почти не отразятся: состоятельные гости чаще выбирают отели, а этот сегмент жилья ориентирован прежде всего на долгосрочную аренду.