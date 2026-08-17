Ye выбрал Петербург: Крыша оставила Москву без концерта Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст в этом году выступит в России только в Санкт-Петербурге. Концертов в Москве не будет, пишет Telegram-канал в Mash.

Ранее рассматривалась возможность выступления в «Лужниках», но из-за открытой крыши и осенней погоды от этой идеи отказались. Выбор пал на «Газпром Арену» на Крестовском острове — там крыша закрывается, и зрителям будет комфортно при любой погоде.

При этом продюсер Яна Рудковская пишет, что рэпер может посетить и Москву, но пока подробностей нет. Она назвала его приезд «тектоническим сдвигом» для индустрии.

«Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же. Ждать осталось совсем недолго», – написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Концерты Канье запланированы на 10 и 11 октября в Северной столице. По данным агентства Say Agency, Ye приедет в Россию впервые. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее заявил, что город готов принимать любых артистов. Танцпол на стадионе вмещает 25 тысяч человек. Билеты, по словам Рудковской, будут дорогими.