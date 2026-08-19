«Билеты» исчезают вместе с сайтом: Россиян предупредили о схеме обмана фанатов Канье Уэста

Мошенники начали создавать фальшивые сайты для продажи билетов на концерты Канье Уэста, сообщили ТАСС в Роскачестве. Такие страницы могут почти полностью копировать популярные билетные сервисы.

Пользователь видит знакомый дизайн, логотипы, схему зала и стандартную форму оплаты. Поддельные площадки при этом могут попадать в верхние строчки поисковой выдачи благодаря рекламе. Дальше схема выглядит как обычная покупка: человек выбирает место, оплачивает заказ картой или через СБП, после чего получает письмо с «подтверждением» либо PDF-файл с «билетом».

На самом же деле деньги уходят мошенникам. По данным Роскачества, подобные сайты часто существуют меньше суток и к вечеру могут полностью исчезнуть. Эксперты советуют не переходить на билетные площадки по сомнительным ссылкам и самостоятельно вводить адрес официального оператора в браузере. Отдельно стоит проверять домен: даже отличие в одну букву может указывать на подделку.

В Роскачестве подчеркнули, что спешка вокруг востребованных концертов играет на руку злоумышленникам: пользователи видят знакомое оформление и не всегда проверяют адрес сайта перед оплатой.

Ранее интерес к возможным концертам Канье Уэста заметно повлиял на спрос на поездки в Санкт-Петербург. По данным одного из агрегаторов, число заказов железнодорожных билетов на 9–11 октября выросло в 41 раз, авиабилетов — в 16 раз. Поиск гостиниц на эти даты также увеличился в 16 раз. Средняя стоимость поездки на поезде оценивалась примерно в 6,2 тысячи рублей, авиаперелёта — почти в 16 тысяч, а ночь в отеле обходилась примерно в 3,7 тысячи рублей.