Сюрприз для аудитории: В ГД рассказали, как Канье Уэсту добиться встречи с Путиным

Встреча американского рэпера Канье Уэста с президентом России Владимиром Путиным возможна, но для этого артист должен спеть «Седую ночь» Юрия Шатунова, причём — на русском языке. Такое заявление в беседе с журналистами сделала депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий призналась, что «не удивится», если она состоится.

«Тут, конечно, вопрос к президенту, к его графику. Думаю, что если Канье споёт песню на русском — подумаем о такой встрече», — сказала собеседница РИА «Новости».

Парламентарий напомнила о нейросетевом видео, на котором артист исполнил хит почившей легенды русского шоу-бизнеса. По её словам, искусственный интеллект справился с задачей очень хорошо, и если рэпер действительно мечтает о встрече с российским президентом, то «пусть скажет ему, что может исполнить её на русском языке».

При этом Владимир Путин не раз встречался с известными артистами, а некоторые даже просили у него российское гражданство, напомнила Журова. Что касается реакции самого Уэста на нашумевшее видео, то он, считает парламентарий, точно видел ролик, разлетевшийся по всему миру.

«В любом случае, он приедет, и я уверена, что весь стадион будет скандировать и просить его исполнить эту песню. Может быть, он даже сделает сюрприз и споет её», — добавила депутат.

Ранее аналитики заявили о многократном увеличении спроса на билеты в Санкт-Петербург в даты, на которые намечены концерты Канье Уэста. Например, железнодорожными рейсами стали интересоваться в 41 раз больше, а самолётами — в 16 раз.