Канье Уэста «обезглавили» для съёмок клипа на песню OK

Американский рэпер Канье Уэст предстал в образе безголового тела в морге в клипе на свою песню OK. Режиссёром необычного видео стала его жена Бианка Сенсори, сообщает Daily Mail.

Действие ролика разворачивается вокруг стола, на котором лежит 49-летний артист. По сюжету медики проводят над его телом манипуляции и извлекают из туловища спрятанные предметы. Для Уэста и Сенсори это не первый совместный эксперимент с музыкальными видео. Ранее Бианка уже выступала режиссёром клипов мужа, в том числе работала над роликом King.

Новая работа продолжила линию сюрреалистичных и провокационных образов, к которым пара обращалась в предыдущих проектах.

Ранее концертный менеджер американского рэпера Канье Уэста подтвердил информацию о предстоящих выступлениях артиста в Санкт-Петербурге. В соцсетях он опубликовал афишу с датами мероприятий на «Газпром Арене». Согласно афише, тот должен выйти на сцену два дня подряд — 10 и 11 октября.