Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 13:20

Канье Уэста «обезглавили» для съёмок клипа на песню OK

Жена Канье Уэста положила рэпера в морг «без головы» для съёмок нового клипа

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

Американский рэпер Канье Уэст предстал в образе безголового тела в морге в клипе на свою песню OK. Режиссёром необычного видео стала его жена Бианка Сенсори, сообщает Daily Mail.

Действие ролика разворачивается вокруг стола, на котором лежит 49-летний артист. По сюжету медики проводят над его телом манипуляции и извлекают из туловища спрятанные предметы. Для Уэста и Сенсори это не первый совместный эксперимент с музыкальными видео. Ранее Бианка уже выступала режиссёром клипов мужа, в том числе работала над роликом King.

Новая работа продолжила линию сюрреалистичных и провокационных образов, к которым пара обращалась в предыдущих проектах.

Вышел проморолик концертов Канье Уэста в Петербурге с Гагариным и русскими асами
Вышел проморолик концертов Канье Уэста в Петербурге с Гагариным и русскими асами

Ранее концертный менеджер американского рэпера Канье Уэста подтвердил информацию о предстоящих выступлениях артиста в Санкт-Петербурге. В соцсетях он опубликовал афишу с датами мероприятий на «Газпром Арене». Согласно афише, тот должен выйти на сцену два дня подряд — 10 и 11 октября.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Канье Уэст
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar