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20 августа, 10:17

Путину в Архангельском соборе Кремля показали раку с мощами Дмитрия Донского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенту России Владимиру Путину показали раку с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

Мощи князя обрели этим летом во время реставрационных и противоаварийных работ, которые начались из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробий. После демонтажа конструкций у южной стены собора специалисты получили доступ к белокаменному саркофагу Дмитрия Донского. Исследование останков подтвердило их принадлежность великому князю.

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Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) — великий князь Московский и Владимирский, ключевая фигура в процессе объединения русских земель, выдающийся государственный деятель и полководец. В годы его правления Москва окончательно закрепила за собой статус политического центра Руси и перешла к открытому противостоянию с Золотой Ордой. Вершиной его деятельности стала победа в Куликовской битве (1380), принесшая князю прозвище «Донской». Эта победа имела колоссальное моральное значение, доказав, что ордынское владычество не является незыблемым. Во внутренней политике Дмитрий Иванович стремился к централизации власти, расширял территории княжества и укреплял его оборону, в частности, инициировав строительство первого каменного Кремля в Москве. Причислен Русской православной церковью к лику святых.

Что известно об изучении мощей легендарного княза: где находится гробница, что обнаружили специалисты и почему получить доступ к останкам удалось только сейчас — в материале Life.ru.

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Полина Никифорова
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