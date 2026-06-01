1 июня, 11:47

Щит русской земли: Россиянам рассказали, о чём молятся великому князю Димитрию 1 июня

1 июня православные христиане отдают дань памяти святому князю Димитрию Донскому

Великий князь Московский Дмитрий Донской. Обложка © Российское историческое общество

Первого июня Православная Церковь вспоминает святого благоверного великого князя Димитрия Донского — одного из самых почитаемых правителей в истории России. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов рассказал Life.ru, о чём ему молятся верующие: от защиты Отечества до исцеления от болезней.

Это был не просто полководец, это был человек глубокой веры. Перед битвой он молился в Троицком монастыре, испрашивая благословения у самого преподобного Сергия Радонежского, который предсказал ему победу и дал двух иноков — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Михаил Иванов

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы

Князь остался без отца в 9 лет, в 13 выдержал натиск литовского войска, трижды осаждавшего Москву, а в 20 лет построил первый белокаменный Кремль. В 28 лет одержал первую победу русских над ордынским игом— на реке Воже. Но главным сражением, конечно, стала Куликовская битва 8 сентября 1380 года, где его войско разгромило Мамая. Сам Димитрий бился в передовых рядах, в простой одежде воина, и после битвы всё его тело было покрыто ранами.

Несмотря на страшную усталость, после победы князь первым делом отправился в Богородице-Рождественский монастырь — благодарить Бога. Михаил Иванов подчёркивает: Димитрия называют «вторым Владимиром Мономахом» именно за то, что он впервые поднял меч не за княжескую распрю, а за единую Русскую землю.

Наш собеседник напомнил, что святому молятся о даровании мужества и твёрдости в вере — его собственная жизнь была образцом неустрашимости. Молятся о единстве народа и прекращении междоусобных браней, о мудром правлении и помощи в государственных делах, а также об исцелении от болезней — по преданию, после кончины его мощи источали благоухание и давали исцеление недужным.

В народной традиции Димитрия Донского почитали не только как князя-воина, но и как защитника веры. Молились перед трудными сражениями, перед долгой дорогой, перед любым ратным делом. День его памяти, 1 июня (19 мая по старому стилю), на Руси отмечали как начало полевых работ — крестьяне молились святому о хорошем урожае.

Иванов призвал верующих в этот день прийти в храм, поставить свечу перед иконой святого князя, прочитать тропарь и кондак, а если есть возможность — акафист или канон.

«В молитве святому Димитрию мы просим: «Воззри милостивно на люди, сущия под твоею защитой, и предстательством твоим ко Господу сохрани нас от всякаго обстояния, от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, напрасныя смерти и от всякаго зла». Пусть святой благоверный князь Димитрий Донской, положивший душу за други своя и за землю Русскую, и ныне предстоит Престолу Божию и молитвенно ходатайствует о нас, о нашей армии, о нашей стране. Святый благоверный княже Димитрие, моли Бога о нас!» — заключил он.
Ольга Годуненко
