Путин прибыл в Архангельский собор Кремля, где были найдены мощи Донского

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были обнаружены мощи Дмитрия Донского.

Напомним, в ходе экстренных реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, вызванных угрозой разрушения надгробий из-за проседания пола, специалисты обнаружили три ранее неизвестных белокаменных саркофага. Проведенное антропологическое и археологическое исследование подтвердило подлинность останков в одном из них: они принадлежат святому благоверному князю Дмитрию Донскому. 18 августа Патриарх Кирилл совершил молебен у обретённых мощей, а затем благословил отделить несколько их частиц в специальные ковчеги для поклонения верующих в храмах Русской Православной Церкви, включая храм Христа Спасителя.

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) — великий князь Московский и Владимирский, выдающийся государственный деятель и полководец, центральная фигура в истории объединения русских земель. Его правление ознаменовалось укреплением политического лидерства Москвы среди других княжеств и началом открытой борьбы с ордынским владычеством. Главным деянием князя стала победа в Куликовской битве (1380 год), за которую он получил почётное прозвище «Донской»; эта победа имела огромное морально-политическое значение, доказав возможность успешного сопротивления Золотой Орде. Во внутренней политике он проводил курс на централизацию власти, присоединяя новые территории и укрепляя обороноспособность государства, в частности, возведя первый каменный Кремль в Москве. Канонизирован Русской православной церковью в лике святых.