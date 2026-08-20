В РПЦ рассказали, где верующие смогут поклониться мощам Дмитрия Донского

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского будут доступны верующим для поклонения в крупных центральных храмах Русской православной церкви. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

При этом окончательное решение о том, где именно будет находиться святыня, пока не принято. По словам представителя РПЦ, конкретные места Церковь объявит позднее.

«Мы, думаю, анонсируем этот момент в ближайшее время. Ясно одно — что мощи благоверного князя будут, скажем, доступны для поклонения в центральных храмах нашей Церкви, в крупных открытых храмах, в которые любой человек верующий, желающий совершить поклонение, будет иметь доступ», — сказал Кипшидзе в интервью ИС «Вести».

Основное захоронение Дмитрия Донского находится в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрационных работ специалисты получили доступ к останкам князя и провели их исследование. РПЦ сообщила, что комплекс исторических данных, особенности захоронения и антропологическая экспертиза подтвердили их подлинность.

Ранее стало известно, что останки сохранились практически полностью — отсутствует только левая пяточная кость. Исследователи также изучили фрагменты погребальной ткани и предварительно пришли к выводу, что дорогое полотно могло иметь средиземноморское происхождение.