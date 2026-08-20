Покров Дмитрия Донского оказался из дорогой средиземноморской ткани

Фрагменты ткани, сохранившиеся на мощах святого благоверного князя Дмитрия Донского, могли быть изготовлены из дорогого сырья средиземноморского происхождения. К такому предварительному выводу пришли специалисты Российской академии наук после исследования захоронения в Архангельском соборе Московского Кремля.

На останках князя сохранились участки текстиля золотистого цвета. Первичный анализ показал высокое качество материала и позволил предположить, что ткань была привезена из Средиземноморья.

Для Руси XIV века такое полотно было чрезвычайно дорогим. По оценке исследователей, позволить себе подобное погребальное убранство мог человек самого высокого социального положения.

Текстиль стал ещё одной важной деталью исследования саркофага Дмитрия Донского. Ранее специалисты установили, что костные останки сохранились практически в полном анатомическом порядке: отсутствует только левая пяточная кость, следов посмертных повреждений на костях не обнаружено.

Учёные также решили не извлекать останки князя из саркофага. Дальнейшее изучение планируется проводить преимущественно неразрушающими методами, чтобы сохранить захоронение для будущих исследований.

Дмитрий Донской умер в 1389 году в возрасте 39 лет и был похоронен в Архангельском соборе Кремля. В 1988 году Русская православная церковь причислила князя к лику святых.

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