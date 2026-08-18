«Покровители земли Русской с нами»: Мощи Дмитрия Донского могут отправить на передовую

Частицы мощей святого князя Дмитрия Донского могут стать важной духовной опорой для российских военных в зоне спецоперации. Об этом ТАСС рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков.

По его словам, он рассчитывает, что вскоре частицы святыни попадут и в воинские части.

«Для бойцов это будет серьёзной духовной поддержкой и напоминанием о многовековой истории русского воинства и его великих победах», — заявил депутат.

Новичков подчеркнул, что обретение мощей — это ещё одно свидетельство того, что в трудные для страны времена рядом с Россией остаются все «покровители земли Русской».

Парламентарий также вспомнил слова наставника великого князя — преподобного Сергия Радонежского — о том, что без испытаний и бед не проходит человеческая жизнь и не бывает спасения души.

Незадолго до этого стало известно, что нахождение мощей князя в исторической гробнице собора удалось подтвердить в ходе реставрационных работ. 18 августа в Русской православной церкви сообщили, что подлинность останков установило антропологическое исследование. При этом место погребения Дмитрия Донского было известно давно, и церковь и прежде указывала, что его мощи покоятся именно в Архангельском соборе.