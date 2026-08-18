Патриарх Кирилл возглавил молебен у новообретённых мощей Дмитрия Донского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Богослужение прошло в Архангельском соборе Московского Кремля, передаёт корреспондент ТАСС.

Патриарху сослужили митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский.

Молебен состоялся после того, как в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе было подтверждено нахождение в гробнице мощей святого князя Дмитрия Донского. Таким образом, святыня была вновь открыта для поклонения.

Дмитрий Донской погребён в Архангельском соборе Московского Кремля. Русская православная церковь канонизировала князя в 1988 году. Он почитается как святой благоверный великий князь, а день его памяти отмечается 1 июня.

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