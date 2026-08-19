«Великий знак заступничества»: Мощи Димитрия Донского отправят на передовую

Обретение мощей святого благоверного князя Димитрия Донского стало «великим знаком заступничества Божия за наше Отечество и воинство». Так произошедшее в Архангельском соборе Московского Кремля оценил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Он назвал произошедшее «великим знаком заступничества Божия за наше Отечество и воинство».

По благословению патриарха Кирилла несколько частиц мощей Димитрия Донского отделили и поместили в специальные ковчеги. Митрополит выразил надежду, что один из них отправят на передовую. Предполагается, что святыня сможет постоянно находиться с российскими военнослужащими в зоне боевых действий.

В июле 2026 года в храме проводили противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробий. После демонтажа конструкций реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага. Они относятся к захоронениям Димитрия Донского, великого князя Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки. Проведённая экспертиза подтвердила принадлежность останков и их высокую степень сохранности.

Место погребения Димитрия Донского в Архангельском соборе было известно и прежде — речь идёт не о находке считавшейся утраченной могилы. Как разбирал Life.ru, новым результатом реставрационных работ стало исследование останков и подтверждение их принадлежности князю. Ранее доступ к саркофагу осложняли исторические перестройки некрополя.