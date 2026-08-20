Путин участвует в молебне в соборе, в котором обрели мощи Дмитрия Донского

В Архангельском соборе Московского кремля проходит молебен, в котором принимает участие президент Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Именно здесь на днях были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Напомним, останки Дмитрия Донского сохранились практически полностью, отсутствует лишь левая пяточная кость. Что известно об изучении мощей легендарного княза: где находится гробница, что обнаружили специалисты и почему получить доступ к останкам удалось только сейчас — в материале Life.ru.