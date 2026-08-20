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20 августа, 09:52

Путин участвует в молебне в соборе, в котором обрели мощи Дмитрия Донского

В Архангельском соборе Московского кремля проходит молебен, в котором принимает участие президент Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Именно здесь на днях были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

В РПЦ рассказали, где верующие смогут поклониться мощам Дмитрия Донского
В РПЦ рассказали, где верующие смогут поклониться мощам Дмитрия Донского

Напомним, останки Дмитрия Донского сохранились практически полностью, отсутствует лишь левая пяточная кость. Что известно об изучении мощей легендарного княза: где находится гробница, что обнаружили специалисты и почему получить доступ к останкам удалось только сейчас — в материале Life.ru.

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Матвей Константинов
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