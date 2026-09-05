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Опубликовано 5 сентября, 12:18

Путин поздравил москвичей с Днём города и назвал Москву и Россию вечными

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города, заявив, что все трудности преходящи, а Москва и Россия — вечны. Обращение главы государства прозвучало в ходе праздничных мероприятий, посвящённых 879-й годовщине основания столицы.

«Пользуясь возможностью, хотел бы сказать москвичам огромное спасибо. Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и любые вызовы. Все они временные, проходящие, а Москва, Россия — вечные. Спасибо. С днём рождения, Москва!» — сказал Путин.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин в День города присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя Труда РФ «за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы». Также президент назвал команду Собянина «главным мотором» масштабных инициатив и важнейших проектов развития столицы .

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Наталья Афонина
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