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Опубликовано 5 сентября, 07:25
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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда за особые заслуги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Звание Героя Труда РФ было присвоено мэру Москвы Сергею Собянину за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов российской столицы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда РФ Собянину Сергею Семеновичу — мэру Москвы», — говорится в опубликованном указе.

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Андрей Бражников
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