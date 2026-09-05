Путин присвоил Собянину звание Героя Труда за особые заслуги

Звание Героя Труда РФ было присвоено мэру Москвы Сергею Собянину за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов российской столицы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда РФ Собянину Сергею Семеновичу — мэру Москвы», — говорится в опубликованном указе.

Москва сегодня отмечет День города. В этом году столице исполнилось 879 лет. Праздничные мероприятия проходят 5 и 6 сентября. Жителей и гостей города ждут программы в историческом центре, парках, учреждениях культуры и других городских пространствах.