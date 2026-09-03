Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 06:57

С начала суток на подлёте к Москве сбито уже 86 дронов

Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё 14 БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 14 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Всего с начала суток на подлёте к столице сбито уже 86 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.

Атака беспилотников на столичный регион продолжается с ночи. Собянин неоднократно сообщал об уничтожении новых групп воздушных целей.

Ранее Life.ru писал, что со 2 на 3 сентября число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 71. Позднее количество уничтоженных БПЛА продолжило расти.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar