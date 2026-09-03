С начала суток на подлёте к Москве сбито уже 86 дронов
Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё 14 БПЛА на подлёте к Москве
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Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 14 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Всего с начала суток на подлёте к столице сбито уже 86 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.
Атака беспилотников на столичный регион продолжается с ночи. Собянин неоднократно сообщал об уничтожении новых групп воздушных целей.
Ранее Life.ru писал, что со 2 на 3 сентября число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 71. Позднее количество уничтоженных БПЛА продолжило расти.
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