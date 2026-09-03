Со 2 на 3 сентября на подлёте к Москве уничтожили 71 дрон

Системы противовоздушной обороны уничтожили ещё десять беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве. В районах падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Со 2 на 3 сентября расчёты противовоздушной обороны уничтожили 71 беспилотник, летевший на Москву.

Минувшей ночью в Таганроге и семи районах Ростовской области (Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Азовском) было уничтожено около двадцати украинских беспилотников. Лесной пожар площадью 0,2 гектара зафиксирован в Шолоховском районе. Пострадавших среди населения нет. Ведётся локализация возгорания.