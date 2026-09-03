Система ПВО сбила ещё 17 беспилотников на подлёте к Москве

Ещё семнадцать беспилотных летательных аппаратов, следовавших к Москве, были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Со 2 на 3 сентября расчёты противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник, летевший на Москву.