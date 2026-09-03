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Опубликовано 3 сентября, 01:53

Система ПВО сбила ещё 17 беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё семнадцать беспилотных летательных аппаратов, следовавших к Москве, были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Со 2 на 3 сентября расчёты противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник, летевший на Москву.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников и безэкипажных катеров 3 сентября
Новороссийск подвергся атаке беспилотников и безэкипажных катеров 3 сентября

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате очередных атак ВСУ. Под удары попали населённые пункты в нескольких муниципалитетах области. Среди пострадавших есть жители Грайворонского, Ракитянского, Шебекинского, Корочанского и Валуйского округов. Позже стало известно, что ещё три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников.

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Алена Пенчугина
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