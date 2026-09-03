Новороссийск подвергся атаке беспилотников и безэкипажных катеров 3 сентября

Новороссийск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал глава города Андрей Кравченко.

В городе включена система оповещения. Жителей первой береговой линии призвали не подходить к окнам, избегать открытых пространств у моря и по возможности укрываться в помещениях без окон.

Кравченко попросил горожан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения властей. Сигналы тревоги будут отменены после того, как обстановка станет безопасной.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится.