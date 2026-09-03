Новороссийск подвергся атаке беспилотников и безэкипажных катеров 3 сентября
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Новороссийск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал глава города Андрей Кравченко.
В городе включена система оповещения. Жителей первой береговой линии призвали не подходить к окнам, избегать открытых пространств у моря и по возможности укрываться в помещениях без окон.
Кравченко попросил горожан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения властей. Сигналы тревоги будут отменены после того, как обстановка станет безопасной.
Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате очередных атак ВСУ. Под удары попали населённые пункты в нескольких муниципалитетах области. Среди пострадавших есть жители Грайворонского, Ракитянского, Шебекинского, Корочанского и Валуйского округов. Позже стало известно, что ещё три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников.
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