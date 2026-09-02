В ДНР 2 сентября четыре человека погибли и пятеро пострадали при атаках БПЛА ВСУ

Четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения после атак украинских беспилотников в ДНР. Под ударами оказались автомобили, автозаправочный комплекс и гражданская инфраструктура, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Три смертельных случая произошли в селе Приморское Новоазовского муниципального округа. Там погибли две женщины 1959 и 1963 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. Ещё один человек погиб при атаке на грузовик на трассе Ялта — Кременевка в Володарском муниципальном округе. В районе Пантелеймоновки беспилотник атаковал легковой автомобиль, ехавший по дороге Горловка — Ясиноватая. Ранения средней степени тяжести получили мужчины 1974 и 1982 годов рождения.

В Енакиево удар пришёлся по автозаправочному комплексу. Травмы средней степени тяжести получил мужчина 1979 года рождения. Также пострадали мужчина 1981 года рождения и женщина 1985 года рождения. Всего повреждения зафиксированы в семи муниципальных образованиях ДНР — Горловке, Енакиево, Володарском, Новоазовском, Тельмановском, Шахтёрском и Ясиноватском. Повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус и спецтехника, а также четыре грузовых и пять легковых автомобилей.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате очередных атак ВСУ. Под удары попали населённые пункты в нескольких муниципалитетах области. Среди пострадавших есть жители Грайворонского, Ракитянского, Шебекинского, Корочанского и Валуйского округов. В Грайвороне после атаки FPV-дрона ранения получил мужчина. Ещё один человек пострадал в селе Почаево. Оба были доставлены в медицинские учреждения.