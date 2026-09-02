Жирный «улов» ПВО за день: Над российскими регионами сбили 238 дронов ВСУ
238 украинских БПЛА сбиты за день силами ПВО России
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Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 238 украинских беспилотников самолётного типа за день. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областей. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
В Минобороны уточнили, что перехват осуществляли дежурные силы ПВО.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. В результате атаки повреждения получили четыре детских сада и одна школа.
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