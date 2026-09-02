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Опубликовано 2 сентября, 17:28

Жирный «улов» ПВО за день: Над российскими регионами сбили 238 дронов ВСУ

238 украинских БПЛА сбиты за день силами ПВО России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 238 украинских беспилотников самолётного типа за день. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областей. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

В Минобороны уточнили, что перехват осуществляли дежурные силы ПВО.

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. В результате атаки повреждения получили четыре детских сада и одна школа.

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Наталья Демьянова
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