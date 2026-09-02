При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек

Семь мирных жителей пострадали в результате очередных атак ВСУ по территории Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь мирных жителей», — говорится в сообщении.

Под удары попали населённые пункты в нескольких муниципалитетах области. Среди пострадавших есть жители Грайворонского, Ракитянского, Шебекинского, Корочанского и Валуйского округов.

В Грайвороне после атаки FPV-дрона ранения получил мужчина. Ещё один человек пострадал в селе Почаево. Оба были доставлены в медицинские учреждения.

Также атаки зафиксировали в Ракитянском округе — на трассе Ракитное — Пролетарский был повреждён грузовой автомобиль, водитель получил ранение.

В Шебекинском округе при ударах по автомобилям пострадали два человека. Ещё один мужчина получил травмы после атаки в селе Яблоново Корочанского округа.

Кроме того, повреждения получили десятки объектов инфраструктуры и частных владений: жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и коммерческие объекты.

Ранее сообщалось, что женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.