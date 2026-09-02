В Энергодаре после атаки ВСУ повреждены четыре детсада и школа
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Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. Об этом сообщил сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, в результате атаки повреждения получили четыре детских сада и одна школа. Пострадавших среди людей нет.
Глава региона добавил, что из-за последствий атаки учебный процесс в Энергодаре, а также Васильевском и Каменско-Днепровском округах будет переведён в дистанционный формат.
Ранее сообщалось, что женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
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